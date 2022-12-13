Оценен шанс России вернуть лидерство в поставках газа в Евросоюз

У России есть шанс вернуть статус лидера по поставкам газа в Евросоюз (ЕС). Такую оценку дает Bloomberg.

Как пишет агентство, энергетический мост между Россией и Европой, строившийся в течение десятилетий, смог преодолеть «самые холодные эпизоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейского энергетического рынка».

В качестве примера агентство привело слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который заявил, что остаться без российского газа навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным».

"Сейчас Берлин платит 140 евро за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год", - Bloomberg

По словам автора материала, чтобы успокоить своих потребителей и компании, властям ФРГ приходится тратить миллиарды на субсидии.

Продолжение поставок газа

После начала военного конфликта на Украине поставки газа из России в Европу начали сокращаться по различным причинам. Дополнительно усугубили ситуацию взрывы на «Северных потоках». Действующими маршрутами поставок трубопроводного газа из России в Европу остаются только газотранспортная система Украины и «Турецкий поток».

На фоне сокращения поставок газа из РФ, на которые приходилось 40 процентов импорта ЕС в 2021 году, цены на топливо в Европе закрепились на высоких уровнях, а страны в регионе были вынуждены сокращать потребление энергии.

По последним данным Кильского института мировой экономики, Германия и другие страны ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ).

По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России сначала прибывает в Бельгию, а затем его перевозят в Германию. Он уточнил, что объемы поставок составляют около пяти миллиардов кубометров в год — это 5-6 процентов от всей потребности ФРГ в газе.

Кроме того, в настоящий момент 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России, а главными покупателями голубого топлива являются Бельгия, Франция и Нидерланды.

12 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Евросоюз в вопросе обеспеченности природным газом уже обезопасил себя на текущую зиму и угрозы энергобезопасности больше нет.

"Наши хранилища заполнены более чем на 90 процентов, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано", - Урсула фон дер Ляйен

Главной проблемой фон дер Ляйен назвала обеспеченность Европы газом на следующий отопительный сезон. В перспективе регион может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров газа, то есть менее десяти процентов от общего потребления. В такой глава ЕК она сослалась на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Совместные закупки

Чтобы справиться с проблемой, указала фон дер Ляйен, странам Европы необходимо как можно скорее передать Брюсселю полномочия для совместных закупок. Тогда запустить их удастся к концу марта, что снизит угрозу дефицита топлива следующей зимой.

24 ноября министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить не менее 15 процентов от объема газохранилищ стран-членов. Он предполагает, что любое государство, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, сможет получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию.

Через такой механизм можно будет приобрести до 15 процентов всего необходимого региону топлива. При этом газ должен быть не российским. Запрета на закупку последнего не предусмотрено, но только в индивидуальном порядке. На том же заседании министры не смогли договориться по поводу потолка цен на российский газ, обсуждения этого вопроса были перенесены. ЕК предлагала установить потолок цен на российский газ на уровне 3000 долларов за тысячу кубических метров.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил перенос обсуждений тем, что все высказанные на заседании предложения были неудачными, поскольку угрожали энергобезопасности Европы, а решение должно отвечать «общим целям Еврокомиссии».

Доходы России

Из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2022 года, опубликованной Минфином России следует, что доходы страны от нефти и газа в 2022 году составили 10,7 триллиона рублей.

В целом бюджет России за этот период был исполнен с профицитом в 557 миллиарда рублей. Доходы бюджета превысили 24,7 триллиона рублей — 99 процентов от общего объема доходов, утвержденного в законе о бюджете на 2022-2024 годы. Расходы за одиннадцать месяцев Минфин оценил в 24,2 триллиона рублей (102,2 процента к прогнозным показателям).