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1 час назад

МИД России понадеялся на создание «газового хаба» в Турции

Lenta.ruиещё 1

Москва надеется, что идея о создании «газового хаба» в Турции будет реализована, поскольку это и в интересах производителей, и в интересах потребителей, «особенно в условиях замедления зеленого перехода», заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в разговоре с РИА Новости.

МИД России понадеялся на создание «газового хаба» в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован», — добавил дипломат, не пояснив, кого имеет в виду.

По его мнению, переход на зеленую энергетику на Западе не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалось «мечтателями безуглеродного мира».

Грушко считает, что газ будет оставаться главным источником энергии в течение многих лет. «Поэтому надо думать о тех вещах, которыми мы многие годы занимались: это стабильность поставок, стабильность спроса, стабильность транзита, стабильность юридического климата, в котором ощущаются сделки, и предсказуемость энергетических стратегий», — заключил он.

Проект «газового хаба» предложил президент России Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже начала подготовительные работы.

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