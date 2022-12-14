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44 минуты назад

Инвесторы вывели из Binance почти $1,5 млрд за один день на фоне роста тревог на криптовалютном рынке

Газета.Ru

Инвесторы вывели почти $1,5 млрд из крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Это произошло на фоне опасений трейдеров по поводу возможного проведения расследования в отношении компании из-за коллапса другой криптовалютной биржи - FTX, сообщает международная деловая газета Financial Times.

Инвесторы вывели из Binance почти $1,5 млрд за один день
Фото: ReutersReuters

Поводом для роста тревожных настроений трейдеров стал арест главы FTX Сэма Банкмана-Фрида, которому были предъявлены обвинения в мошенничестве в США после банкротства криптовалютной биржи.

На этом фоне чистый отток инвестиций во вторник 13 декабря составил $1,4 млрд, сообщил главный исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао.

За последние семь дней суммарный отток инвестиций оказался на уровне $3,6 млрд. Этот показатель оказался крупнейшим с июня 2022 года. Столь большие потери связаны с общим состоянием нервозности на криптовалютных рынках, указали аналитики исследовательской компании Nansen.

Несмотря на негативные настроения на криптовалютных рынках, 5 декабря американский венчурный инвестор Тим Дрейпер предсказал биткоину рост до $250 тыс. в первой половине 2023 года. Для сравнения, в тот же день флагманская цифровалюта торговалась на уровне $17,129.

Рынки,Тим Дрейпер,
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