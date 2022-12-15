Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
49 минут назад

Маск продал акции Tesla почти на 3,6 миллиарда долларов

Lenta.ruиещё 4

Один из богатейших людей мира Илон Маск за три дня продал акции компании Tesla, генеральным директором которой он является, на общую сумму около 3,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Маск продал акции Tesla почти на 3,6 миллиарда долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Миллиардер выводил средства с 12 по 14 декабря, в общей сложности он продал 22 миллиона акций. Маск не первый раз прибегает к значительному сокращению своей доли в Tesla. В начале ноября он продал 19,5 миллиона акций, в результате чего выручил около 3,95 миллиарда долларов.

Инвесторы обеспокоены такими действиями предпринимателя и считают, что он перенаправляет свое внимание и ресурсы на развитие социальной сети Twitter вместо Tesla. Аналитики подтвердили агентству Reuters настроения на рынке, отмечая, что инвесторы в ярости.

По итогам трех торговых сессий стоимость бумаг Tesla упала почти на 12 процентов, до 155,3 доллара за акцию. С конца сентября акции рухнули на 40 процентов с конца сентября.

За 2022 год котировки снизились в два раза, что непосредственно отразилось на состоянии Маска. В текущем году бизнесмен несколько раз терял статус богатейшего человека в мире и сейчас, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), находится на второй строчке в списке после главы LVMH Бернара Арно и его семьи. За год состояние американского предпринимателя рухнуло на 109 миллиардов долларов и в настоящий момент оценивается в 161 миллиард долларов.

Рынки,Илон Маск,Бернар Арно,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители