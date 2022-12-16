В ходе торгов в пятницу, 16 декабря, биржевые цены на газ в Европе вернулись к падению. Январские фьючерсы на поставки с крупнейшего регионального хаба TTF снизились более чем на семь процентов, до уровня ниже 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 11:45 цены упали до 1374 доллара за тысячу кубометров. Такая динамика фиксируется несмотря на рост потребления газа в последние дни, что связано с установившейся холодной погодой. Второй день подряд Европа отбирает из подземных хранилищ наибольший объем газа для этих календарных дат за последние 12 лет.

Уровень запасов в европейских хранилищах снизился до 85,87 процентов, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на десять процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

Европейские власти ранее неоднократно заявляли, что справились с проблемой обеспеченности газом на текущий отопительный период. В настоящее время Евросоюз занимается проблемой закупок газа для прохождения следующего зимнего сезона.