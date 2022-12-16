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15 минут назад

Рубль в начале торгов 16 декабря слабеет к доллару, юаню и евро

Газета.Ruиещё 4

Рубль в начале торговой сессии 16 декабря снижается к доллару, юаню и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль подешевел к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара вырос на 28,75 коп. и составляет 64,67 руб. Юань вырос на 3,4 коп., до 9,233 руб., а евро на 4,25 коп., до 69,15 руб. 15 декабря курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднимался выше 69 руб. впервые с 30 мая 2022 года.

6 декабря стало известно, что курс доллара на открытии торгов на Московской бирже поднялся выше отметки 63 руб. Таких значений курс американской валюты не достигал с 14 октября.

В начале декабря экономист Владимир Рожанковский и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявлял, что основная причина укрепления мировых валют — евро и региональных — связана с риторикой США, которая приводит к ослаблению доллара. Спред между долларом и евро сокращается, что отражается и на курсе валют.

Рынки,Владимир Рожанковский,Московская биржа,
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