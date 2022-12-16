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14 минут назад

«Кто за это ответит?»: Лукашенко возмутил срыв создания единого рынка газа с РФ

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что определенные мероприятия по формированию объединенного рынка газа Москвы и Минска реализовать в срок не удалось, передает БелТА.

«Кто за это ответит?»: Лукашенко возмутил срыв создания единого рынка газа с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?», — задался вопросом белорусский лидер.

Вопросы ценообразования на энергоресурсы, как уточнил президент Белоруссии, являются главными. Он пояснил, что это влияет на конкурентоспособность белорусской экономики.

Ранее власти РФ опубликовали список из 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Их одобрили в ходе Совета министров Союзного государства.

В частности, стало известно о планах сторон работать над «сближением» и «гармонизацией» в макроэкономической, денежно-кредитной, промышленной политике, налоговом законодательстве, сформировать единые рынки нефти, газа и электроэнергии.

Рынки,Александр Лукашенко,
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