В Москве рассказали о новогодних акциях

В Москве проходит несколько предновогодних акций. Принять в них участие и сделать доброе дело накануне праздника может любой желающий.

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На сайте «Добрая елка» размещены истории и желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций — детей и москвичей старшего поколения. Узнать, что они хотят получить в подарок на Новый год, также можно на специальных «добрых елках»: они украшены игрушками, на которых написаны желания. Такие деревья можно найти на различных городских площадках: в парках, коворкинг-центрах НКО, на катках.

Помочь исполнить желание может каждый: для этого нужно снять игрушку с дерева, перейти по QR-коду и заполнить форму заявки. После чего с дарителем свяжется представитель фонда и договорится о передаче подарка.

Также в пункты сбора гуманитарной помощи акции «Москва помогает» можно принести сладости, игрушки, книжки, настольные игры для детей, живущих на новых территориях.

Москвичи могут присоединиться к благотворительным мероприятиям и в качестве волонтеров. В задачи добровольцев входит знакомство горожан с акцией «Добрая елка», прием подарков, проверка их срока годности, целостности упаковки и подготовка их к дальнейшей транспортировке. Стать волонтерами могут москвичи старше 14 лет.