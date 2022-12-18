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50 минут назад

В Москве рассказали о новогодних акциях

Газета.Ruиещё 3

В Москве проходит несколько предновогодних акций. Принять в них участие и сделать доброе дело накануне праздника может любой желающий.

В Москве рассказали о новогодних акциях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На сайте «Добрая елка» размещены истории и желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций — детей и москвичей старшего поколения. Узнать, что они хотят получить в подарок на Новый год, также можно на специальных «добрых елках»: они украшены игрушками, на которых написаны желания. Такие деревья можно найти на различных городских площадках: в парках, коворкинг-центрах НКО, на катках.

Помочь исполнить желание может каждый: для этого нужно снять игрушку с дерева, перейти по QR-коду и заполнить форму заявки. После чего с дарителем свяжется представитель фонда и договорится о передаче подарка.

Также в пункты сбора гуманитарной помощи акции «Москва помогает» можно принести сладости, игрушки, книжки, настольные игры для детей, живущих на новых территориях.

Москвичи могут присоединиться к благотворительным мероприятиям и в качестве волонтеров. В задачи добровольцев входит знакомство горожан с акцией «Добрая елка», прием подарков, проверка их срока годности, целостности упаковки и подготовка их к дальнейшей транспортировке. Стать волонтерами могут москвичи старше 14 лет.

Кроме того, поддержать благотворительные фонды могут и пассажиры Арбатско-Покровской линии метро. Там начал курсировать тематический поезд «Помогать по пути». В оформлении состава представлено более 60 организаций — участников благотворительного сервиса на портале mos.ru. Чтобы оказать помощь фондам, достаточно отсканировать специальный QR-код и сделать перевод.

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