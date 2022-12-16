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30 минут назад

Москвичи связали более 8,5 тыс. теплых вещей для мобилизованных в рамках акции «Поделись теплом»

Агентство «Москва»

В рамках акции «Поделись теплом» жители столицы связали более 8,5 тыс. теплых вещей для мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Участниками акции стали более 10 тыс. людей в возрасте от 7 до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тыс. теплых вещей - варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым. Но тепло и заботу обычных людей ничто не заменит. Вместе с посылками наши бойцы получат частичку тепла, поддержки и любви», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента Владимира Филиппова.

Отмечается, что больше всего горожане связали носков (около 5 тыс. штук), на втором месте идут варежки и перчатки (более тысячи штук). Кроме того, мобилизованным отправят более 5 тыс. писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения.

Акция «Поделись теплом» проекта «Московское долголетие» проходила в столице с 1 по 16 декабря.

Рынки,Владимир Филиппов,
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