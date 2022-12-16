Москвичи связали более 8,5 тыс. теплых вещей для мобилизованных в рамках акции «Поделись теплом»

«Участниками акции стали более 10 тыс. людей в возрасте от 7 до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тыс. теплых вещей - варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым. Но тепло и заботу обычных людей ничто не заменит. Вместе с посылками наши бойцы получат частичку тепла, поддержки и любви», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента Владимира Филиппова.