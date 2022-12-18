РИА Новости: крупные российские банки открыли корреспондентские счета в Индии

«Недавно Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в своем филиале в Индии. Аналогично поступили ВТБ , открывший специальный счет в своем индийском филиале, и Росбанк , открывший корсчет в национальной валюте Индии», — говорится в материале.

О своих планах в обозримом будущем открыть корреспондентские счета в Индии заявил и директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банк». Это объясняется перспективностью национальной валюты азиатской страны — рупии. В свою очередь, в «Азиатско-Тихоокеанском банке» планируют открыть корсчета в банках Индии для расчетов в нацвалютах между странами. Допускают возможность открытия счетов в рупиях и в банке «Зенит», уточняется в статье.