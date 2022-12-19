Рубль в понедельник утром демонстрирует падение к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 70 рублей впервые с 27 мая, следует из данных торгов на Московской бирже.

Вместе с тем доллар близко приблизился к 66 рублям. По состоянию на 11:10 мск курс европейской валюты повысился на 96 копеек, до 70,6 рубля. Американская валюта поднялась на 1,22 рубля, до 65,87 рубля.

Такая динамика обусловлена уходом от рекордных значений профицита внешней торговли. Речь идет о сокращении сырьевого экспорта. Вместе с тем импорт растет.

В пятницу, 16 декабря, Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. ЦБ отметил, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.