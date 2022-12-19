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57 минут назад

Цены на газ в Европе резко снизились

Lenta.ru

В начале недели биржевые цены на газ в Европе снижаются на 6,6 процента. По состоянию на 13:00 по московскому времени, они опустились до 1199 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе обвалились
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Резкое падение цен продолжается последние две недели, за это время топливо подешевело почти на 30 процентов.

В последний раз на нынешнем уровне цены на газ в Европе находились 21 ноября. По оценке экспертов, основной причиной динамики стала погода. В начале декабря температура в регионе была ниже средних многолетних значений, но в понедельник наблюдается значительное потепление.

Европейские власти неоднократно отмечали, что не переживают по поводу обеспеченности газом в текущий отопительный сезоном. В качестве причины такой уверенности они указывают на значительные запасы газа в хранилищах, которые выше средних значений за последние пять лет, и активные поставки сжиженного топлива (СПГ).

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