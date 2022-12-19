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35 минут назад

Рубль упал к доллару и евро

Лера Букина

Курс европейской валюты усиливает рост во второй половине дня понедельника. Он поднялся выше 71 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Рубль упал к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем американская валюта подскочила выше 67 рублей. По состоянию на 14.32 мск «американец» повышался на 2,33 рубля, до 66,98 рубля, «европеец» — на 1,82 рубля, до 70,92 рубля. Минутами ранее доллар максимально дорожал до 67,10 рубля, евро — до 71,02 рубля.

Сегодня позиции рубля активно падают. Европейская валюта начала расти сегодня утром – она поднялась выше 70 рублей впервые с 27 мая. Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 30 мая. Укрепиться к рублю удалось и национальной валюте Китая – юаню. Он поднялся почти до 9,5 рубля.

Наблюдаемая динамика на торгах 19 декабря обусловлена уходом от рекордных значений профицита внешней торговли. Речь идет о сокращении сырьевого экспорта. Вместе с тем импорт растет.

Ранее аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров заявил «Известиям», что доллар к концу 2023 года будет находиться на уровне 70 рублей. Он обратил внимание на начало тренда на сокращение профицита. На ситуацию будут влиять восстановление импорта, а также падение нефтегазовых доходов на фоне эмбарго и потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада, считает собеседник.

Рынки,Александр Сидоров,АльфаСтрахование-Жизнь,Московская биржа,
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