Резкое падение курса рубля объяснили

Резкое ослабление российского рубля против основных торгуемых на Московской бирже валют обусловлено эффектом накопленного к концу года негатива, рассказали эксперты. Об этом пишет «Прайм».

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Отмечается, что на торгах в понедельник, 19 декабря, курс доллара впервые с 11 мая поднимался до 68,48 рубля, евро - до 72,61 рубля. Кроме того, курс юаня вырос до 9,81 рубля (ранее он достигал этого показателя 7 июля).

Аналитик компании «Велес капитал» Юрий Кравченко пояснил, что на курс рубля влияет целый ряд негативных факторов. В том числе, на нем отразились введение потолка цен на нефть, девятый пакет рестрикций ЕС, обвал мировых нефтяных котировок.

Эксперт уточнил, что на курс влияют не сами введенные ограничительные меры как таковые, а та неопределенность, которая возникла на рынках после их введения. Специалисты не могут дать точный прогноз, как рестрикции реально отразятся на российском экспорте и бюджете в кратко- и долгосрочной перспективах.

Специалист «Альфа-банка» Наталия Орлова полагает, что ослабление российской валюты было обусловлено ожиданиями новых ограничений и последствиями введения потолка цен на российскую нефть. Эти ожидания увеличили спрос на валюту, а ее предложение на рынке до сих пор было пониженным.

Она предположила, что накануне новогодних праздников некоторые участники биржи предпочли сформировать длинные позиции в валюте.