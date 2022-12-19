Государства Евросоюза согласовали лимит цен на газ. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.

Источник отметил, что стоимость природного газа будет ограничена в размере €180 за МВт*ч.

По данным собеседника агентства, договоренность об ограничении цен на энергоресурс была достигнута почти единогласно. В частности, удалось получить согласие Германии, которая несколько месяцев исключала возможность соглашения по этому вопросу.