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1 час назад

Страны ЕС согласовали потолок цен на газ из России

Илья Родин

Государства Евросоюза согласовали лимит цен на газ. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.

Источник отметил, что стоимость природного газа будет ограничена в размере €180 за МВт*ч.

По данным собеседника агентства, договоренность об ограничении цен на энергоресурс была достигнута почти единогласно. В частности, удалось получить согласие Германии, которая несколько месяцев исключала возможность соглашения по этому вопросу.

В России предупредили о рисках из-за решения Европы по газу

Ранее министры энергетики европейских стран предлагали установить лимит на уровне 188 евро/МВт*ч. При этом механизм должен был срабатывать, если котировки фьючерсных контрактов на ближайший месяц на TTF будут превышать эту отметку в течение трех дней, сообщает «Интерфакс».

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