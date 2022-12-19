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29 минут назад

Песков отреагировал на отказ девяти стран ЕС вводить потолок цен на газ

Илья Родин

Согласование Евросоюзом потолка цен на газ противоречит рыночным принципам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

Песков отреагировал на отказ девяти стран ЕС вводить потолок цен на газ
Фото: 

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что правительству потребуется некоторое время на то, чтобы тщательно продумать ответ на введение искусственного регулирования цен на энергоресурс.

Оценены риски введения потолка цен на газ

Песков уточнил, что поведение девяти стран ЕС, которые выступили против введения потолка цен, не говорит о расколе в рядах организации. Оно свидетельствует только о том, что среди европейцев есть определенные расхождения во мнениях по этому вопросу.

Рынки,Дмитрий Песков,ЕС,
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