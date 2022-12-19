Песков отреагировал на отказ девяти стран ЕС вводить потолок цен на газ

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что правительству потребуется некоторое время на то, чтобы тщательно продумать ответ на введение искусственного регулирования цен на энергоресурс.

Песков уточнил, что поведение девяти стран ЕС, которые выступили против введения потолка цен, не говорит о расколе в рядах организации. Оно свидетельствует только о том, что среди европейцев есть определенные расхождения во мнениях по этому вопросу.