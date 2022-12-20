Евро и доллар подскочили до майских значений

Во вторник утром европейская валюта усиливает рост к рублю. Она преодолела отметку в 74 рубля впервые с 11 мая, следует из данных торгов на Московской бирже.

Американская валюта поднялась выше 69 рублей также впервые с этой даты.

В моменте курс евро поднялся до 74,02 рубля, курс доллара – до 69,34 рубля. Бивалютная корзина повысилась на 1,69 рубля, до 71,38 рубля.

Вчера весь день российская валюта демонстрировала падение к основным иностранным валютам. Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая, затем он активно повышался. Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 30 мая. Укрепиться к рублю удалось и национальной валюте Китая – юаню. Он поднялся почти до 9,5 рубля.

В пятницу, 16 декабря, Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. ЦБ отметил, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.