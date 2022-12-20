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1 час назад

Цена газа в Европе подскочила после взрыва на российском газопроводе

Lenta.ruиещё 4

Цена газа в Европе резко подскочила. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. На торгах днем во вторник, 20 декабря, стоимость топлива приблизилась к 1250 долларам за тысячу кубометров.

Цена газа в Европе подскочила после взрыва на российском газопроводе
Фото: DPA/TACCDPA/TACC

Поводом для скачка стоимости топлива стал мощный взрыв на российском газопроводе. ЧП произошло на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии ранее во вторник. По газопроводу, в частности, газ транспортируется в Европу.

Взорвавшийся в РФ газопровод качал газ в Европу через Украину

По словам главы Чувашии Олега Николаева, взрыв на газопроводе произошел при проведении работ. Он уточнил, что после взрыва газа аварийные службы работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства ЧП. Пока что известно об одном пострадавшем.

Рынки,Олег Николаев,
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