Цена газа в Европе подскочила после взрыва на российском газопроводе

Цена газа в Европе резко подскочила. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. На торгах днем во вторник, 20 декабря, стоимость топлива приблизилась к 1250 долларам за тысячу кубометров.

Фото: DPA/TACC DPA/TACC

Поводом для скачка стоимости топлива стал мощный взрыв на российском газопроводе. ЧП произошло на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии ранее во вторник. По газопроводу, в частности, газ транспортируется в Европу.