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1 час назад

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 71,2 рублей, евро — до 76 рублей

Газета.Ruиещё 14

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 20,5 коп. и составил 71,2 руб. Таким образом, доллар превысил 71 руб. Такого уровня он достиг впервые с 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 39,75 коп. и составил 76 руб.

На таком уровне он также находился только 29 апреля. В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 5,4 коп. и составил 10,133 руб.

Ранее генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев написал, что начало периода устойчивого роста курсов доллара и евро пока не предвидится, при этом возможна небольшая корректировка на их снижение.

По его словам, сейчас россиянам лучше всего не приобретать евро и доллары ради инвестиций, так как держать их у себя сейчас достаточно рискованно. Кроме того, вполне вероятна и обратная динамика курса.

Рынки,Павел Самиев,Московская биржа,
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