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50 минут назад

Эксперт оценил планы повысить пошлины на пиво из недружественных стран

Семён Капранов
Денис Пузыревэксперт

Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала "Пьяный мастер" Денис Пузырев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы повысить в России пошлины на пиво из недружественных стран.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил об обсуждении представителями Минэкономики и Минфина возможности введения пошлин на пиво из недружественных стран. По данным издания, в настоящее время оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались. К недружественным странам правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию, Австралию.

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Тут надо будет смотреть, какие именно пошлины будут введены, если они будут введены. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения. Но такая практика распространена в мире. Достаточно вспомнить, как во времена президентства Дональда Трампа у США возник конфликт с Францией из-за планов Парижа ввести налог на выручку крупных технологических компаний, в ответ на что были увеличены пошлины на ввоз французского вина. Эти меры практически обрушили для французов американский рынок, который для них крайне важен, потому что это крупнейший рынок сбыта. Тогда французские виноделы, которых достаточно много, были крайне недовольны действиями правительства... Можно вспомнить и Китай, который вводил заградительные пошлины для австралийского вина. А для Австралии Китай - очень важный рынок. Поэтому то, что в нынешней политической ситуации Российская Федерация не запрещает ввоз пива из недружественных стран, а планирует ввести пошлины, при которых розничная цена на товар преодолевает некую критическую точку, после которой продажи рушатся, люди перестают его покупать - это вполне естественный процесс и распространенная мировая практика.

С точки зрения пивного рынка введение пошлин не станет сотрясением устоявшегося мира, потому что доля импорта и так невелика. По итогам полугодия 2022 года импортное пиво в общем объеме составляло 3,8 процента. Это небольшая величина, а если из этого еще убрать пиво, которое производится в дружественных странах, таких как Белоруссия или Китай, то останется цифра менее 3 процентов.
Денис Пузырев
Денис ПузыревЭксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»

Специалист рассказал, что основные потребители пива, которое производится в недружественных странах, — это жители крупных российских городов.

"Там живут люди с достатком. Думаю, найдутся потребители, которые покупают в барах немецкое, чешское, бельгийское или американское пиво, и они будут готовы отдать за кружку такого пива порядка 700 рублей. Поэтому в итоге такое пиво завозить будут, но, конечно, значительно меньше, нежели сейчас.

Из-за проблем с логистикой, с санкциями и прочим импорт такого пива и так значительно упал по сравнению с началом 2022 года. К июню падение уже было 30 процентов. Очевидно, оно дальше продолжится", — отметил он.

По его словам, на фоне сокращения доли импортного пива освободившуюся нишу на рынке занимают отечественные производители.

"Учитывая, что речь идет о премиальных с точки зрения розничного рынка сортах пива, которые и так стоят достаточно дорого, отечественные производители дорогого пива, называемого крафтом, видимо, перетянут на себя тот спрос, который выпадет естественным образом, если пошлины будут введены", — заявил аналитик.

Вместе с тем Пузырев выразил мнение, что введение пошлин на пиво из недружественных стран не окажет существенного влияния на стоимость пива российских производителей.

"Во-первых, объемы несопоставимы. Нашего пива очень много - 96 процентов рынка. И отечественные производители тоже понимают, что загонять цены вверх нельзя, потому что есть объективный фактор - покупательная способность. Поэтому на цены пива в России будут влиять другие факторы.

Да, есть небольшая с точки зрения всего рынка категория людей, которые предпочитают, например, чешское или бельгийское пиво. И этим людям будет грустно. Потому что несмотря на то, что сейчас на рынке много небольших пивоваров, многие из которых делают вполне интересный продукт, но полностью повторить вкус некоторых известных марок им достаточно сложно", — заявил он.

Рынки,Дональд Трамп,Коммерсант,Правительство РФ,ЕС,
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