"Во-первых, объемы несопоставимы. Нашего пива очень много - 96 процентов рынка. И отечественные производители тоже понимают, что загонять цены вверх нельзя, потому что есть объективный фактор - покупательная способность. Поэтому на цены пива в России будут влиять другие факторы.



Да, есть небольшая с точки зрения всего рынка категория людей, которые предпочитают, например, чешское или бельгийское пиво. И этим людям будет грустно. Потому что несмотря на то, что сейчас на рынке много небольших пивоваров, многие из которых делают вполне интересный продукт, но полностью повторить вкус некоторых известных марок им достаточно сложно", — заявил он.