Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала "Пьяный мастер" Денис Пузырев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы повысить в России пошлины на пиво из недружественных стран.
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил об обсуждении представителями Минэкономики и Минфина возможности введения пошлин на пиво из недружественных стран. По данным издания, в настоящее время оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались. К недружественным странам правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию, Австралию.
Специалист рассказал, что основные потребители пива, которое производится в недружественных странах, — это жители крупных российских городов.
"Там живут люди с достатком. Думаю, найдутся потребители, которые покупают в барах немецкое, чешское, бельгийское или американское пиво, и они будут готовы отдать за кружку такого пива порядка 700 рублей. Поэтому в итоге такое пиво завозить будут, но, конечно, значительно меньше, нежели сейчас.
Из-за проблем с логистикой, с санкциями и прочим импорт такого пива и так значительно упал по сравнению с началом 2022 года. К июню падение уже было 30 процентов. Очевидно, оно дальше продолжится", — отметил он.
По его словам, на фоне сокращения доли импортного пива освободившуюся нишу на рынке занимают отечественные производители.
"Учитывая, что речь идет о премиальных с точки зрения розничного рынка сортах пива, которые и так стоят достаточно дорого, отечественные производители дорогого пива, называемого крафтом, видимо, перетянут на себя тот спрос, который выпадет естественным образом, если пошлины будут введены", — заявил аналитик.
Вместе с тем Пузырев выразил мнение, что введение пошлин на пиво из недружественных стран не окажет существенного влияния на стоимость пива российских производителей.
"Во-первых, объемы несопоставимы. Нашего пива очень много - 96 процентов рынка. И отечественные производители тоже понимают, что загонять цены вверх нельзя, потому что есть объективный фактор - покупательная способность. Поэтому на цены пива в России будут влиять другие факторы.
Да, есть небольшая с точки зрения всего рынка категория людей, которые предпочитают, например, чешское или бельгийское пиво. И этим людям будет грустно. Потому что несмотря на то, что сейчас на рынке много небольших пивоваров, многие из которых делают вполне интересный продукт, но полностью повторить вкус некоторых известных марок им достаточно сложно", — заявил он.