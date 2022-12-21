Запасы нефти в США достигли минимума с 1983 года

Стратегический запас нефти в США достиг минимального значения — 378,6 миллионов баррелей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на еженедельный обзор управления энергетической информации американского министерства энергетики.

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По данным агентства, за неделю по 16 декабря запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 3,6 миллиона баррелей, достигнув уровня в 378,6 миллионов. Последний раз такой показатель в Соединенных Штатах фиксировали в декабре 1983 года. Тогда запас нефти в США составил 378,3 миллиона баррелей.

Коммерческие резервы в Соединенных Штатах также снизились на 5,9 миллионов, достигнув уровня в 418,2 миллионов.