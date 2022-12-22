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47 минут назад

Посол КНР: торговля России и Китая сохраняет тенденцию к росту

RT на русском

В торговле между Россией и Китаем сохраняется тенденция к росту, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Посол КНР: торговля России и Китая сохраняет тенденцию к росту
Фото: ТАССТАСС

«Благодаря совместным усилиям обеих сторон, в двусторонней торговле сохраняется мощная тенденция к росту, благодаря чему она достигла очередного рекордного уровня», — цитирует РИА Новости посла.

По его словам, в нынешнем году деловое сотрудничество Москвы и Пекина вышло на новый уровень.

«За первые 11 месяцев текущего года общий объём китайско-российской торговли достиг $172,41 млрд, увеличившись на 32% по сравнению с прошлым годом», — добавил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти готовы к тесному сотрудничеству и сближению с Россией ради более справедливого глобального управления.

Рынки,Цзиньпин Си,
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