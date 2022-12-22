В России предложили разрешить подросткам торговать на бирже

На российской бирже могут появиться инвесторы младше 18 лет — с предложением разрешить подросткам доступ к фондовому рынку выступила госкорпорация ВЭБ.РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

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Согласно задумке, торговать на бирже смогут те инвесторы, которые подтвердят свою состоятельность и пройдут обучение и ряд тестов. ВЭБ представила два подхода к допуску подростков от 14 до 18 лет на биржу: в рамках первого этапа госкорпорация предлагает создать так называемую финансовую песочницу — она предполагает лимит на зачисление средств с возможностью ежегодного пополнения. Кроме того, несовершеннолетние инвесторы не смогут выводить деньги с биржи, за исключением некоторых случаев, а операции не будут облагаться налогом на доходы физлиц (НДФЛ).

В рамках второго подхода подростки смогут получить фактически все права и обязанности взрослых инвесторов — размер зачислений не будет ограничен, а выводить средства можно будет с установлением некоторого лимита, либо с его превышением, но с согласия родителей или законных представителей. Для реализации эксперимента ВЭБ предлагает ослабить существующие законодательные ограничения.