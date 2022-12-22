России предсказали падение экспорта нефти

Экспорт российской нефти марки Urals из балтийских портов упадет на 20 процентов по итогам декабря из-за введения потолка цен со стороны G7 и ЕС, предсказывает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и мнение трейдеров.

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По словам источников, России так и не удалось перенаправить всю ранее поставляемую в Европу нефть в другие страны, в частности в Китай или Индию. Страна также столкнулась с нехваткой танкеров после отказа западных компаний перевозить российскую нефть по цене выше потолка. Поэтому Россия «изо всех сил» пытается найти подходящие суда для сохранения уровня экспорта.

Тем не менее в декабре поставки Urals из портов в Балтийском море сократятся примерно до 5 миллионов тонн с 6 миллионов тонн в ноябре. А по некоторым оценкам, падение будет еще больше, и экспорт не превысит 4,7 миллиона тонн.

Как пишет Reuters, влияние санкций на поставки Urals морем усугубилось за счет нехватки отечественных танкеров и умеренного спроса на эту марку нефти в Азии и, в частности, в Китае. По данным агентства, компании «Транснефть» пришлось отменить или поменять планы по поставкам некоторых партий нефти по системе трубопроводов из-за отсутствия заявок со стороны производителей.

5 декабря вступило в силу решение ЕС и G7 о потолке цен на российскую нефть с поставкой в третьи страны. Ограничение было установлено на уровне 60 долларов за баррель. Перевозка и страхование нефти из России, цена которой выше этого предела, для европейских, американских и японских компаний запрещена.