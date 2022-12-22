Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
31 минуту назад

Bloomberg: крупнейшие экономики мира ищут альтернативу доллару

Елена Прошина

Часть крупнейших экономик мира начала искать способы обойти доллар и использовать вместо него альтернативы. Причиной этому послужили использование президентом США Джо Байденом американской валюты с целью введения антироссийских санкций и новые технологические инновации, передает Bloomberg.

Bloomberg: крупнейшие экономики мира ищут альтернативу доллару
Фото: ТАССТАСС

В агентстве уверены, что главным стимулом в стремление стран к дедолларизации стало решение Соединенных Штатов и Европы отключить РФ от системы SWIFT. Данный шаг имел сразу два последствия. Во-первых, он вызвал опасения, что доллар превратиться в открытый политический инструмент, а во-вторых — оказал давление на экономики Азии. Второй пункт связан с рисками, что отсутствие альтернативы доллару может вынудить их соглашаться или вводить санкции, которые они не хотят, чтобы не потерять торговлю с ключевыми партнерами.

Главным образом дедолларизацию пытаются провести Россия, Китай и Индия, но также подобные стремления показывают Бангладеш, Казахстан, Лаос и около дюжины небольших стран в Азии. Кроме того корпорации по всему миру стали продавать беспрецедентную часть своего долга в местных валютах.

Президент компании Millennium Wave Advisors Джон Молдин считает, что использование доллара в качестве оружия в глобальной платежной системе было «ошибкой администрации Байдена».

Рынки,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители