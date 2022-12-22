Bloomberg: крупнейшие экономики мира ищут альтернативу доллару

Часть крупнейших экономик мира начала искать способы обойти доллар и использовать вместо него альтернативы. Причиной этому послужили использование президентом США Джо Байденом американской валюты с целью введения антироссийских санкций и новые технологические инновации, передает Bloomberg.
В агентстве уверены, что главным стимулом в стремление стран к дедолларизации стало решение Соединенных Штатов и Европы отключить РФ от системы SWIFT. Данный шаг имел сразу два последствия. Во-первых, он вызвал опасения, что доллар превратиться в открытый политический инструмент, а во-вторых — оказал давление на экономики Азии. Второй пункт связан с рисками, что отсутствие альтернативы доллару может вынудить их соглашаться или вводить санкции, которые они не хотят, чтобы не потерять торговлю с ключевыми партнерами.
Главным образом дедолларизацию пытаются провести Россия, Китай и Индия, но также подобные стремления показывают Бангладеш, Казахстан, Лаос и около дюжины небольших стран в Азии. Кроме того корпорации по всему миру стали продавать беспрецедентную часть своего долга в местных валютах.
Президент компании Millennium Wave Advisors Джон Молдин считает, что использование доллара в качестве оружия в глобальной платежной системе было «ошибкой администрации Байдена».