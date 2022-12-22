Bloomberg: крупнейшие экономики мира ищут альтернативу доллару

В агентстве уверены, что главным стимулом в стремление стран к дедолларизации стало решение Соединенных Штатов и Европы отключить РФ от системы SWIFT. Данный шаг имел сразу два последствия. Во-первых, он вызвал опасения, что доллар превратиться в открытый политический инструмент, а во-вторых — оказал давление на экономики Азии. Второй пункт связан с рисками, что отсутствие альтернативы доллару может вынудить их соглашаться или вводить санкции, которые они не хотят, чтобы не потерять торговлю с ключевыми партнерами.