Новак рассказал, сколько будет стоить нефть в 2023 году

Вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что мировые цены на нефть в 2023 году могут установиться на уровне $70-100 за баррель, но при этом он не исключил всплески. Об этом Новак рассказал в интервью телеканалу «Россия 24»

«Думаю, что сегодня цена отражает реальную ситуацию, недавно она была $100, опускалась до $70. Такая волатильность существует между 70 и 100 долларами. Думаю, что вот в пределах этого диапазона, возможно, скорее всего, и будут цены в следующем году», — пояснил он.

При этом, указал вице-премьер, никто не знает, какие могут возникнуть «черные лебеди» на мировом рынке нефти. По его словам, действия европейских стран, которые «носят популистский характер», в том числе «вмешательство в рыночные инструменты» могут мешать рыночному ценообразованию.

«Будут какие-то, скорее всего, всплески ввиду локальных дефицитов на отдельных рынках», — добавил Новак.