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1 час назад

Евро предрекли обрушение

Lenta.ru

Доллар сегодня является достаточно волатильной валютой, но в движении его курса прослеживаются какие-то тенденции. А вот ситуация с евро намного сложнее — из-за топливно-энергетического кризиса его курс может резко пойти вниз уже в середине-конце января, предположил в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

Евро предрекли обрушение
Фото: ТАССТАСС

«В случае с долларом мы можем говорить о прочной тенденции курсовых соотношений. Но от евро имеет смысл ждать резкого ослабления. Дело в том, что экономический кризис в этом регионе застопорился, но, тем не менее, все равно продолжает назревать из-за топливно-энергетических проблем. Обрушение мы можем увидеть уже в середине-конце января», — считает экономист.

Он добавил, что недавно наблюдаемое укрепление европейской валюты по отношению к рублю было вызвано скорее спекулятивными действиями и мало отражает реальное положение вещей.

Накануне евро преодолел отметку в 77 рублей, а доллар подходил к 72,5 рубля. После этого за несколько часов валюты потеряли более трех рублей, что ввиду отсутствия новостей может объясняться только выходом на рынок крупного продавца долларов и евро.

Российские власти отказываются связывать ослабление рубля с западными ограничениями. Так, министр финансов Антон Силуанов назвал основной причиной рост импорта в Россию, однако не объяснил, что стало причиной столь резкой динамики ввоза за неделю.

Рынки,Михаил Беляев,Антон Силуанов,
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