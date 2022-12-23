Евро предрекли обрушение

Доллар сегодня является достаточно волатильной валютой, но в движении его курса прослеживаются какие-то тенденции. А вот ситуация с евро намного сложнее — из-за топливно-энергетического кризиса его курс может резко пойти вниз уже в середине-конце января, предположил в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

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«В случае с долларом мы можем говорить о прочной тенденции курсовых соотношений. Но от евро имеет смысл ждать резкого ослабления. Дело в том, что экономический кризис в этом регионе застопорился, но, тем не менее, все равно продолжает назревать из-за топливно-энергетических проблем. Обрушение мы можем увидеть уже в середине-конце января», — считает экономист.

Он добавил, что недавно наблюдаемое укрепление европейской валюты по отношению к рублю было вызвано скорее спекулятивными действиями и мало отражает реальное положение вещей.

Накануне евро преодолел отметку в 77 рублей, а доллар подходил к 72,5 рубля. После этого за несколько часов валюты потеряли более трех рублей, что ввиду отсутствия новостей может объясняться только выходом на рынок крупного продавца долларов и евро.