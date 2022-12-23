Экономист дал прогноз по курсу рубля в начале 2023 года

То, что определило стремительное падение рубля по отношению к доллару, — это ажиотажные информационные атаки на российскую валюту. Тут сработали и прогнозы некоторых аналитиков о том, что рубль ослабеет к концу года, и действия спекулянтов, и прочее.



В последние 10 дней был стремительный рост доллара по отношению к рублю - это произошло на действиях спекулянтов. Это были ажиотажные рыночные действия, на что указывали большие шаги падения рубля к доллару. И если бы на это влияли обоснованные глубинные действия, то это было бы не настолько резко и темпово и остановилось бы намного раньше. То есть был ажиотаж. Но у него есть пределы, и они наступают достаточно рано - тем раньше, чем более активен этот ажиотаж. А после этого начинается активная коррекция, что мы и видим.



Для того чтобы состоялось такое ажиотажное событие, чтобы рубль ослаб, были объективные условия в начальной точке. В III квартале у нас ухудшились макроэкономические показатели, был минус по валовому внутреннему продукту (ВВП), причем достаточно резкий, а также у нас ухудшилось состояние платежного баланса. Все это послужило основой для того, чтобы рубль удешевился к доллару. А дальше этот сдвиг был подхвачен спекулянтами, и пошла самораскручивающаяся ажиотажная ситуация.



Рубль может восстановиться практически до тех уровней, с которых начал свое стремительное падение - до 62-63 рублей за доллар. Но это не означает, что сейчас курс будет плавно восстанавливаться. Может быть, будут кратковременные отскоки, но движение будет в ту сторону.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук