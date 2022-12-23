Экономист дал прогноз по курсу рубля в начале 2023 года

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером рассказал о факторах, повилявших на ослабление рубля по отношению к доллару и евро, а также дал прогноз по курсу национальной валюты в начале 2023 года.
Вместе с тем аналитик рассказал о том, какие факторы будут сказываться на курсе основных валют в начале 2023 года. Беляев подчеркнул, что курс евро, в отличие от рубля и доллара, может ослабнуть.
"Мы не видим никаких радикальных изменений в экономике России - по крайней мере в негативную сторону. И мы не видим никаких кризисных состояний американской экономики. Там не все хорошо, но вместе с тем и кризиса, который прогнозировали некоторые эксперты, мы не видим. И вряд ли он там появится в январе-феврале. Поэтому и курс рубля по отношению к доллару будет в районе 62-63.
С евро дела обстоят по-иному. У экономики Европы есть большое отличие от экономики Америки. Там кризис весьма и весьма возможен. Если США обеспечены ресурсами и там до сих пор прочная экономика, то в Европе все по-другому. Не исключено, что к середине или концу января может с полной силой проявиться энергетический кризис, о котором все говорят, а вслед за ним - и общеэкономический кризис. Вслед за этим может произойти ослабление курса евро по отношению к рублю", — заявил эксперт.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 45 копеек и составил 68,5 рубля. Евро снизился на 34,5 копейки до 73,05 рубля.