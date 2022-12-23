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1 час назад

Экономист дал прогноз по курсу рубля в начале 2023 года

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером рассказал о факторах, повилявших на ослабление рубля по отношению к доллару и евро, а также дал прогноз по курсу национальной валюты в начале 2023 года.

То, что определило стремительное падение рубля по отношению к доллару, — это ажиотажные информационные атаки на российскую валюту. Тут сработали и прогнозы некоторых аналитиков о том, что рубль ослабеет к концу года, и действия спекулянтов, и прочее.

В последние 10 дней был стремительный рост доллара по отношению к рублю - это произошло на действиях спекулянтов. Это были ажиотажные рыночные действия, на что указывали большие шаги падения рубля к доллару. И если бы на это влияли обоснованные глубинные действия, то это было бы не настолько резко и темпово и остановилось бы намного раньше. То есть был ажиотаж. Но у него есть пределы, и они наступают достаточно рано - тем раньше, чем более активен этот ажиотаж. А после этого начинается активная коррекция, что мы и видим.

Для того чтобы состоялось такое ажиотажное событие, чтобы рубль ослаб, были объективные условия в начальной точке. В III квартале у нас ухудшились макроэкономические показатели, был минус по валовому внутреннему продукту (ВВП), причем достаточно резкий, а также у нас ухудшилось состояние платежного баланса. Все это послужило основой для того, чтобы рубль удешевился к доллару. А дальше этот сдвиг был подхвачен спекулянтами, и пошла самораскручивающаяся ажиотажная ситуация.

Рубль может восстановиться практически до тех уровней, с которых начал свое стремительное падение - до 62-63 рублей за доллар. Но это не означает, что сейчас курс будет плавно восстанавливаться. Может быть, будут кратковременные отскоки, но движение будет в ту сторону.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
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Вместе с тем аналитик рассказал о том, какие факторы будут сказываться на курсе основных валют в начале 2023 года. Беляев подчеркнул, что курс евро, в отличие от рубля и доллара, может ослабнуть.

"Мы не видим никаких радикальных изменений в экономике России - по крайней мере в негативную сторону. И мы не видим никаких кризисных состояний американской экономики. Там не все хорошо, но вместе с тем и кризиса, который прогнозировали некоторые эксперты, мы не видим. И вряд ли он там появится в январе-феврале. Поэтому и курс рубля по отношению к доллару будет в районе 62-63.

С евро дела обстоят по-иному. У экономики Европы есть большое отличие от экономики Америки. Там кризис весьма и весьма возможен. Если США обеспечены ресурсами и там до сих пор прочная экономика, то в Европе все по-другому. Не исключено, что к середине или концу января может с полной силой проявиться энергетический кризис, о котором все говорят, а вслед за ним - и общеэкономический кризис. Вслед за этим может произойти ослабление курса евро по отношению к рублю", — заявил эксперт.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 45 копеек и составил 68,5 рубля. Евро снизился на 34,5 копейки до 73,05 рубля.

Рынки,Михаил Беляев,Московская биржа,
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