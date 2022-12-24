Рынок акции США в пятницу был неоднозначным

Американские акции закрылись в пятницу немного выше, но и Nasdaq, и S&P 500 зафиксировали свое третье недельное снижение подряд, в то время как падение Tesla продолжилось
По итогам вчерашних торгов индекс Dow вырос на 176,44 пункта, или 0,53%, до 33203,93.
Nasdaq вырос на 21,74 пункта, на 0,21%, до 10497,86. Индекс S&P 500 вырос на 22,43 пункта, или на 0,59%, до 3844,82.
С начала года рыночная стоимость Tesla сократилась на 70%. Поскольку цена акций Tesla в пятницу продолжала падать, рыночная стоимость компании достигла 385,887 млрд долларов. Согласно данным CompaniesMarketCap, глобальной рейтинговой сети по рыночной капитализации компаний, рыночная капитализация Tesla уже на 500 миллионов долларов США ниже, чем у Tencent.
В начале 2021 года сплит цены акций Tesla скорректировался до уровня около 30 долларов, а в ноябре 2021 года он в конечном итоге превысил 400 долларов. Ее рыночная капитализация также выросла до более чем 1,2 триллиона долларов, что сделало ее одной из самых ценных компаний в Соединенных Штатах. По состоянию на закрытие пятницы цена акций Tesla закрылась на уровне 123,15 доллара, что является самым низким показателем за два года.