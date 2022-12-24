Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
47 минут назад

Рынок акции США в пятницу был неоднозначным

FBM.ru

Американские акции закрылись в пятницу немного выше, но и Nasdaq, и S&P 500 зафиксировали свое третье недельное снижение подряд, в то время как падение Tesla продолжилось

Рынок акции США в пятницу был неоднозначным
Фото: FBM.ruFBM.ru

По итогам вчерашних торгов индекс Dow вырос на 176,44 пункта, или 0,53%, до 33203,93.

Nasdaq вырос на 21,74 пункта, на 0,21%, до 10497,86. Индекс S&P 500 вырос на 22,43 пункта, или на 0,59%, до 3844,82.

С начала года рыночная стоимость Tesla сократилась на 70%. Поскольку цена акций Tesla в пятницу продолжала падать, рыночная стоимость компании достигла 385,887 млрд долларов. Согласно данным CompaniesMarketCap, глобальной рейтинговой сети по рыночной капитализации компаний, рыночная капитализация Tesla уже на 500 миллионов долларов США ниже, чем у Tencent.

В начале 2021 года сплит цены акций Tesla скорректировался до уровня около 30 долларов, а в ноябре 2021 года он в конечном итоге превысил 400 долларов. Ее рыночная капитализация также выросла до более чем 1,2 триллиона долларов, что сделало ее одной из самых ценных компаний в Соединенных Штатах. По состоянию на закрытие пятницы цена акций Tesla закрылась на уровне 123,15 доллара, что является самым низким показателем за два года.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители