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1 час назад

Ведущий телепрограммы Mad Money назвал криптоинвесторов идиотами

Fomo

Джим Крамер, который ведет на канале CNBC передачу Mad Money, высказал свое негативное отношение к цифровым активам, что делал уже неоднократно. На этот раз он назвал криптоинвесторов идиотами и заявил, что сам ни в коем случае не станет вкладывать средства в альткоины.

Ведущий телепрограммы Mad Money назвал криптоинвесторов идиотами
Фото: FomoFomo

Резкое высказывание прозвучало во время обсуждения произошедшего с FTX. Джим Крамер также отметил, что в настоящее время криптовалютная сфера не регулируется должным образом. Кроме того, он рассказал о своем горьком опыте, когда вложил деньгу в одну криптокомпанию, а затем с трудом их вернул. Он посоветовал всем владельцам альткоинов поскорее избавиться от них.

В ходе выступления Крамер попросил сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США тщательнее следить за появлением сомнительных токенов и своевременно устранять их с рынка. В конце своей эмоциональной речи ведущий CNBC порекомендовал инвесторам хранить сбережения в банках.

Хочется напомнить, что всего пару лет назад Джим Крамер был яростным сторонником Bitcoin. Он был уверен, что данный актив в полной мере сможет заменить традиционные средства оплаты. К середине прошлого года инвестор продал всю криптовалюту и с тех пор периодически высказывается о ней крайне негативно.

Рынки,Джим Крамер,
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