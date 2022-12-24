Ведущий телепрограммы Mad Money назвал криптоинвесторов идиотами

Джим Крамер, который ведет на канале CNBC передачу Mad Money, высказал свое негативное отношение к цифровым активам, что делал уже неоднократно. На этот раз он назвал криптоинвесторов идиотами и заявил, что сам ни в коем случае не станет вкладывать средства в альткоины.

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Резкое высказывание прозвучало во время обсуждения произошедшего с FTX. Джим Крамер также отметил, что в настоящее время криптовалютная сфера не регулируется должным образом. Кроме того, он рассказал о своем горьком опыте, когда вложил деньгу в одну криптокомпанию, а затем с трудом их вернул. Он посоветовал всем владельцам альткоинов поскорее избавиться от них.

В ходе выступления Крамер попросил сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США тщательнее следить за появлением сомнительных токенов и своевременно устранять их с рынка. В конце своей эмоциональной речи ведущий CNBC порекомендовал инвесторам хранить сбережения в банках.