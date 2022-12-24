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25 минут назад

Bloomberg: снежная буря вызвала рекордное сокращение добычи природного газа в США

ТАСС

Снежная буря, обрушившаяся на США, привела к рекордному снижению добычи природного газа. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

Снежная буря вызвала рекордное сокращение добычи газа в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его сведениям, из-за оледенения труб и вызванных этим перебоев в работе добыча газа в пятницу снизилась на 2,8 млн кубометров - это самый большой спад в производстве за более чем 10 лет. Вместе с тем, указывает агентство, уровень потребления газа в США возрос до самых высоких значений с начала 2019 года.

Компания Duke Energy попросила своих клиентов в штатах Кентукки и Огайо свести к минимуму потребление электроэнергии из-за нехватки мощностей в сложившейся ситуации.

На этой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 175 млн американцев, проживающих в центральной и восточной частях страны.

В США 15 человек погибли из-за непогоды

Из-за непогоды в США 24 декабря, по данным портала flightaware.com, отменено более 2,3 тыс. рейсов. По сведениям портала poweroutage.us, из-за снежной бури в стране без электричества остаются около 1 млн домов и предприятий.

По меньшей мере 16 человек погибли в США из-за различных происшествий, связанных с плохими погодными условиями.

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