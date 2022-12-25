Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
25 минут назад

Маск предостерег людей от маржинальных долгов из-за риска "массовой паники" на фондовом рынке

Газета.Ru

Основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск предостерег людей от долгов под стоимость ценных бумаг, так как высок риск «массовой паники» на фондовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск предупредил о риске "массовой паники" на фондовом рынке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я бы действительно посоветовал людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке и, знаете, с денежной точки зрения держать порох сухим. Вы можете попасть в довольно экстремальную ситуацию», — отметил Маск.

23 декабря агентство Reuters сообщило, что Маск собирается приостановить продажи акций компании как минимум на два года. По информации агентства, Маск ожидает спада спроса на дорогостоящие товары, так как в 2023 году экономике предстоит серьезная рецессия.

Илон Маск больше не самый богатый человек мира

До этого агентство Bloomberg сообщило, что убытки Маска в 2022 году достигли $122,6 млрд. Это больше, чем Маск заработал в 2021 году. Как отмечает Bloomberg, состояние Илона Маска продолжает падать спустя неделю после того, как он потерял место самого богатого человека в мире.

Рынки,Илон Маск,SpaceX,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители