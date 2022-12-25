Вероятность ЕС попасть в газовую зависимость от Катара оценили

Страны Европейского союза (ЕС) в любом случае будут зависеть от других государств-поставщиков энергоресурсов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он объяснил причины такого положения дел в Европе.

Два вида зависимости

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По словам аналитика, есть потенциальная зависимость, а есть реальная.

«Потенциальная заключается в том, что они (страны ЕС — 3у) сделали ставку на возобновляемую энергетику. Возобновляемая энергетика — это солнечные панели, ветрогенераторы. Они попали в очень сильную зависимость от Китая, потому что больше 70 процентов устанавливаемых в Европе солнечных панелей китайского производства. Поэтому, борясь с зависимостью от российского газа, они попали в зависимость от Китая», — оценил ситуацию Сергей Правосудов.

Газовый вопрос

Если страна отказывается от одного поставщика газа по политическим причинам, соответственно, она вынуждена покупать у другого. Именно из этого исходят авторы материала Die Welt, когда говорят о вероятности Германии попасть в зависимость от Катара, считает специалист.

«Что касается Катара, у него особых возможностей нет наладить поставки, он на максимуме поставляет. Но у него есть несколько инвестиционных проектов по увеличению добычи и производства сжиженного природного газа (СПГ), но это где-то после 2025 года. Сейчас представители разных стран и разных компаний ездят в Катар, заключают соглашения, чтобы потом этот газ выкупать», — сказал Сергей Правосудов.

Аналогичные переговоры ведут и представители Берлина, однако интересы Германии и Катара не совпадают.

«Катар заинтересован в долгосрочных контрактах более чем на 20 лет. Германия считает, что это слишком долго, что, возможно, им этот газ вообще уже не будет нужен. Катар не видит смысл подписывать краткосрочное соглашение, он ищет других, кто готов подписать долгосрочное, потому что им нужна стабильность, они привлекают деньги в эти проекты», — заключил он.

Противоречия ЕС и Катара

Die Welt отмечает, что на фоне энергетического кризиса страны Персидского залива обрели новую силу, в том числе и Катар. На фоне коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП) Катар предупредил, что попытка приостановить сотрудничество с Дохой может оказать негативное влияние на отношения и поставки газа.