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1 час назад

Курс доллара на Мосбирже упал до 69,07 рубля, а евро вырос до 74,46 рубля

Газета.Ruиещё 14

Курс доллара к рублю на открытии торгов 27 декабря по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии снизился на 21,75 коп. и составил 69,07 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже упал до 69,07 рубля
Фото: ТАССТАСС

Курс евро вырос на 91,5 коп., до 74,46 руб., а юаня к рублю - на 2,8 коп., до 9,802 руб.

Ранее финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский в беседе с "Российской газетой" допустил, что в 2023 году доллар будет торговаться в диапазоне 75–80 руб. На торгах Мосбиржи 22 декабря доллар превысил 72 руб. впервые с конца апреля 2022 года. 26 декабря курс американской валюты опустился до 68,99 руб.

Первый зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК заявлял, что снижение курса рубля к доллару и евро в декабре 2022 года связано с падением цен на нефть — до $84 за баррель марки Brent. По его словам, это окажет дополнительное давление на инфляцию в России.

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