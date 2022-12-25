Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года

Потребителей в ФРГ ожидает значительный рост тарифов на газ и электричество в 2023 году, несмотря на все меры правительства Германии по ограничению цен на энергоносители, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Verivox.

В отчете говорится, что домохозяйству с потреблением газа 20 тысяч киловатт-часов в год с нового года придется в годовом исчислении платить в среднем 2 756 евро — больше на 1 457 евро, или 112 процентов. Это дороже, чем осенью 2021 года, когда начался рост тарифов.

Журналисты также уточнили, что потребители электроэнергии в январе будут вынуждены платить в среднем на 44 процента больше, чем осенью 2021 года. Исследователи добавили, что если домохозяйство потребляло в год примерно 4 тысячи киловатт-часов, то за год придется заплатить 1 764 евро. Вмешательство государства позволит сдержать цены на электроэнергию только на 5 процентов.