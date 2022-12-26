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35 минут назад

ЦБ объяснил недавнее резкое ослабление рубля снижением нефтяных цен

ТАССиещё 8

Основной причиной резкого ослабления рубля на прошедшей неделе стало падение цен на нефть и ухудшение внешних условий. Такое мнение высказал зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК.

ЦБ объяснил недавнее резкое ослабление рубля
Фото: ТАССТАСС

"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", - объяснил он, отметив, что курс "колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года".

По мнению Заботкина, снижение курса рубля отразится на динамике цен. По оценке ЦБ, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%, но это реализуются не мгновенно, а растянуто во времени на 6-12 месяцев.

"Дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое произошло во второй половине весны и летом, на текущий момент уже по большому счету исчерпан", - отметил он.

Российский рубль на прошедшей неделе резко снижался на протяжении нескольких торговых сессий, обновив минимумы апреля - мая.

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В 2022 году отечественная валюта продемонстрировала исторически высокий спектр колебаний, достигая на биржевых торгах в марте отметки в 121,5 рубля и укрепляясь до 50 рублей за $1 в июне. На протяжении последних нескольких месяцев рубль находился в районе 60 рублей за $1.

Рынки,Алексей Заботкин,Банк России,
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