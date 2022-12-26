Российский рынок акций закрылся ростом индексов

Российский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал рост ведущих индексов. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,72% - до 2 139,21 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,43%, до 977,29 пункта.

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Курс доллара к концу дня снизился на 0,91%, до 69,29 рубля, евро - на 2,15%, до 73,55 рубля.

"Российский рынок акций на старте последней торговой недели года умеренно корректировался вверх в условиях внешнерыночного затишья. На основных мировых биржах в США и Европе торги в понедельник не проводились в связи с католическими рождественскими праздниками. Фондовые площадки в Азии работали и завершили день в неплохом плюсе", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Лидерами роста на российском фондовом рынке стали акции ДВМП (Fesco) (+3,83%), "Сегежи" (+3%) и "Магнита" (+2,62%). Среди лидеров падения оказались расписки hh.ru (-2,65%), акции Qiwi (-1,92%), расписки "Циана" (-1,85%) и холдинга X5 Retail Group (-1,84%).

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На российском рынке в ближайшие торговые сессии вероятна боковая консолидация недалеко от текущих уровней при пониженных торговых оборотах, возможны движения в отдельных бумагах, в том числе на фоне корпоративных новостей, считает Бахтин.

Во вторник из важных событий ожидается собрание акционеров "Татнефти", они рассмотрят вопрос дивидендов, а также сальдо внешней торговли товарами США на конец ноября.