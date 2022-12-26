В Банке России рассказали, почему слабеет рубль

Снижение курса рубля к доллару и евро в декабре 2022 года связано с падением цен на нефть — до $84 за баррель марки Brent, заявил в интервью РБК первый зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, это окажет дополнительное давление на инфляцию в России. Тем не менее, вице-премьер РФ Александр Новак накануне сообщил, что ожидает резкий скачок цен на нефть в Европе после начала работы нового эмбарго на российскую нефть 5 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Центробанке связали ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро со снижением цен на нефть. При этом в ЦБ отметили, что курс российской валюты остается в том же диапазоне, в котором «колеблется примерно с конца мая этого года».

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«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб, [однако] колеблется в диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», — сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью РБК.

Он отметил, что ослабление рубля повлияет на рост цен – каждые 10% движения обменного курса скажутся на инфляции примерно на 0,5% - 0,6%, которые будут «растянуты во времени на 6 - 12 месяцев». Представитель регулятора подчеркнул, что «дезинфляционный вклад укрепления рубля, которое произошло во второй половине весны и летом, на текущий момент уже по большому счету исчерпан».

23 декабря глава Минфина Антон Силуанов сообщил журналистам, что новое ослабление рубля вызвано в основном ростом импорта в страну. Ограничения на российскую нефть, по мнению Силуанова, влияют на участников рынка только морально. Также, отвечая на вопрос о причинах ослабления российской валюты, он указал, что «курс у рубля плавающий».

Снижение рубля к доллару и евро началось в декабре и усилилось в середине месяца. С 12 по 16 декабря рубль просел с 62,8 до 64,65 к доллару и с 66,37 до 69,1 к евро. С 19 декабря падение ускорилось – доллар торговался по 65 и 67 руб. Уже 21-го числа доллар стоит 70 руб., а евро — 75. К 26 декабря курс скорректировался до 68 руб. за доллар и 72 руб. за евро.

Цена на нефть марки Brent с начала декабря потеряла около 4$, упав с $90 до $84. При этом российская марка Urals, которую после запуска западных санкций продают с дисконтом, стоит, по оценке Минфина, в среднем $57,49. В ноябре она стоила $71,1.

Эксперт по фондовому рынку финхолдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее рассказывал «Газете.Ru», что декабрь – традиционно худший месяц для рубля, поскольку перед Новым годом растет спрос на иновалюту.

Также в беседе с «Лентой.ру» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков предположил, что в скором времени цены на российскую нефть могут вырасти, поскольку на нее будет сохраняться спрос следующие несколько десятилетий.

«В то же время объем предложения нефти может сократиться, роль в этом процессе могут сыграть недостаточные инвестиции в будущую добычу топлива», — отметил он.

Также стоимость российской нефти может вырасти, если прекратится «распродажа нефти из стратегических резервов США и ослабление ковидных ограничений в Китае», заключил Исаков.

Надежды правительства

23 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ожидает скачка цен на нефтепродукты в Европе после вступления в силу эмбарго на российскую нефть. Тогда он отметил, что РФ в ответ на эмбарго ЕС планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен.

Он отметил, что в связи с новыми санкционными условиями РФ переориентирует поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря. С этого дня Евросоюз официально перестал импортировать российскую нефть по морю. Также страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель. Эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европе должно вступить в силу 5 февраля. 26-27 декабря, по словам президента РФ Владимира Путина, должен выйти указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.

Кроме того, Новак полагает, что мировые цены на нефть в 2023 году вырастут до уровня $70-100 за баррель. Однако, отметил он, возможны резкие скачки.

«Сегодня цена отражает реальную ситуацию, недавно она была $100, опускалась до $70. Такая волатильность существует между 70 и 100 долларами. Думаю, в пределах этого диапазона, скорее всего, и будут цены в следующем году», — предположил он.

Действия европейских стран, поддержавших санкции против российских энергоресурсов, по его словам, «носят популистский характер», и, кроме прочего, «вмешательство в рыночные инструменты» могут мешать рыночному ценообразованию. Также он предположил возникновение локальных дефицитов нефти на отдельных рынках.

26 декабря Новак сообщил, что в последний месяц скидка на российскую нефть выросла из-за удлинения экспортных маршрутов, однако скоро, после стабилизации логистических цепочек, цена скорректируется.

«Конечно, удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад. В прошлый раз на стабилизацию новых логистических цепочек потребовалось около четырех месяцев, в этот раз будет примерно столько же», — заявил Новак ТАСС.