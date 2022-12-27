Акции Tesla падают более чем на 6%

Акции компании - производителя электромобилей Tesla падают более чем на 6% после открытия торгов во вторник. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Падение происходит на фоне решения компании сократить время работы на заводе в Шанхае в январе 2023 года из-за вспышки коронавируса. Выпуск электромобилей в первом квартале 2023 года в результате, как ожидается, существенно сократится.

Однако проблемы на заводе в Шанхае стали причиной лишь сегодняшнего снижения, а акции компании падают уже шестую сессию подряд. По сравнению с концом декабря прошлого года падение стоимости Tesla составило около 65%. Основной причиной длительного снижения стала неспособность компании выполнить установленные задачи по производству электромобилей во второй половине 2022 года, а также рост числа сообщений о проблемах с электромобилями. Владелец Tesla Илон Маск в результате перестал быть самым богатым человеком на планете.