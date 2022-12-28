Акции Apple и Tesla резко упали

Акции американских компаний Apple и Tesla резко упали в цене из-за опасений инвесторов по поводу проблем с поставками компонентов из Китая. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Как сообщается, цена акции Tesla упала до $109, что на 73% меньше по сравнению с рекордными показателями компании в ноябре 2021 года. Стоимость ценных бумаг Apple опустилась до $130, что стало самым низким показателем с июня 2021 года.

Компаниям с трудом удавалось поддерживать производство в Китае из-за политики "нулевой терпимости" правительства КНР к COVID-19 и недельных локдаунов. После начала отмены многих ограничений они сталкиваются также и с кадровым кризисом на своих предприятиях.