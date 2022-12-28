Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: акции Apple и Tesla резко упали на фоне проблем с поставками компонентов из КНР

ТАССиещё 2

Акции американских компаний Apple и Tesla резко упали в цене из-за опасений инвесторов по поводу проблем с поставками компонентов из Китая. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Акции Apple и Tesla резко упали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщается, цена акции Tesla упала до $109, что на 73% меньше по сравнению с рекордными показателями компании в ноябре 2021 года. Стоимость ценных бумаг Apple опустилась до $130, что стало самым низким показателем с июня 2021 года.

Компаниям с трудом удавалось поддерживать производство в Китае из-за политики "нулевой терпимости" правительства КНР к COVID-19 и недельных локдаунов. После начала отмены многих ограничений они сталкиваются также и с кадровым кризисом на своих предприятиях.

Ожидается, что инвесторы будут проявлять осторожность и воздерживаться от крупных вложений на фоне повышения процентных ставок регуляторами по всему миру, замедления темпов роста мировой экономики и продолжающегося конфликта на Украине.

Рынки,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители