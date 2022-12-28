Bloomberg: Нефтяные рынки лихорадило после ответа РФ на потолок цен

Цены на нефть колебались, поскольку инвесторы оценивали последствия российского запрета на экспорт для покупателей, придерживающихся предельных цен Группы семи, пишет Bloomberg.

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Ограничения Москвы начнутся 1 февраля и продлятся, как минимум, до июля 2023 года. В руководящих принципах избегаются крайние меры, такие как установление минимальной цены или запрет определенным странам на закупки, которые, как опасался рынок, серьезно нарушат торговые потоки.

Ожидается, что в 2023 году цены на сырую нефть по-прежнему будут незначительно расти после нестабильного года. Совсем недавно быстрое сворачивание Китаем строгой политики нулевого уровня COVID и вызванная этим серьезная вирусная волна ударили по рынку, который подвержен резким колебаниям из-за нехватки ликвидности.

"Реакция России на ограничение цен была в значительной степени ожидаемой рынком. Нефть торгуется на фоне более широкой истории о том, что Китай ослабил ограничения на COVID-19 и ожидает роста числа поездок, несмотря на текущие вспышки", - заявил экономист банка Mizuho Bank Ltd Вишну Варатан.