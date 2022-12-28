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3 часа назад

Bloomberg: Нефтяные рынки лихорадило после ответа России на ценовые ограничения

Российская Газета

Цены на нефть колебались, поскольку инвесторы оценивали последствия российского запрета на экспорт для покупателей, придерживающихся предельных цен Группы семи, пишет Bloomberg.

Bloomberg: Нефтяные рынки лихорадило после ответа РФ на потолок цен
Фото: ТАССТАСС

Ограничения Москвы начнутся 1 февраля и продлятся, как минимум, до июля 2023 года. В руководящих принципах избегаются крайние меры, такие как установление минимальной цены или запрет определенным странам на закупки, которые, как опасался рынок, серьезно нарушат торговые потоки.

Ожидается, что в 2023 году цены на сырую нефть по-прежнему будут незначительно расти после нестабильного года. Совсем недавно быстрое сворачивание Китаем строгой политики нулевого уровня COVID и вызванная этим серьезная вирусная волна ударили по рынку, который подвержен резким колебаниям из-за нехватки ликвидности.

"Реакция России на ограничение цен была в значительной степени ожидаемой рынком. Нефть торгуется на фоне более широкой истории о том, что Китай ослабил ограничения на COVID-19 и ожидает роста числа поездок, несмотря на текущие вспышки", - заявил экономист банка Mizuho Bank Ltd Вишну Варатан.

По его словам, Пекин готовится выдавать новые паспорта и разрешения на въезд в Гонконг, открывая шлюзы для сдерживаемого спроса на поездки. После объявления о том, что путешественники не будут подвергаться карантину с 8 января, количество бронирований на исходящие рейсы из материкового Китая резко возросло.

Рынки,Вишну Варатан,
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