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18 часов назад

Биржевые цены на газ в Европе вновь упали ниже $850 за тысячу кубометров

Газета.Ruиещё 8

Биржевые цены на газ в Европе опустились до $839,3 за тысячу кубометров в ходе торгов в пятницу. Это следует из данных лондонской биржи ICE на 14:49 мск. С начала торгов январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) потеряли 11%.

Цены на газ в Европе вновь упали ниже $850
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Январские фьючерсы открыли торги на уровне $925,2 за тысячу кубометров, теряя 1,9%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня —$ 943,5 за тысячу кубометров.

27 декабря стоимость январских фьючерсов достиглак вечеру $849,68 за тысячу кубометров, они потеряли в цене 7%. Этот показатель стал минимальным с 21 февраля. Фьючерсы открыли торги в минусе – у отметки $882,1 за тысячу кубометров (–3%).

Ранее министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер заявил в интервью Der Standard, что цены на энергоносители в странах ЕС со временем снизятся в связи с созданием новых элементов инфраструктуры по доставке углеводородов.

По его словам, «в идеале» у стран ЕС получится в краткосрочной перспективе смягчить развитие цен, после чего устранить причины их роста на уровне Европы.

Рынки,Мартин Кохер,ЕС,
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