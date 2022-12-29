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3 часа назад

WSJ: экспорт российской нефти морским путем упал в декабре на 22%

ТАССиещё 3

Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22% по сравнению со средними показателями за текущий год. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

WSJ заявила о падении в декабре экспорта российской нефти морским путем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, "Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти". Это на 22% ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года, утверждает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолка цен на российскую нефть. Кроме того, по оценкам специалиста Kpler Мэтта Смита, которые приводит газета, снижение объемов экспорта российской нефти, "вероятно, вызвано суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений", введенных во время пандемии.

27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение Западом потолка цен на российскую нефть, запретив с февраля ее поставки покупателям, которые примкнули к этому ограничению. Документ вступает в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.

Рынки,Цена на нефть,Мэтт Смит,Владимир Путин,
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