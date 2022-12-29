WSJ заявила о падении в декабре экспорта российской нефти морским путем

Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22% по сравнению со средними показателями за текущий год. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

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Как пишет издание, "Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти". Это на 22% ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года, утверждает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолка цен на российскую нефть. Кроме того, по оценкам специалиста Kpler Мэтта Смита, которые приводит газета, снижение объемов экспорта российской нефти, "вероятно, вызвано суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений", введенных во время пандемии.