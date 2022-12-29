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3 часа назад

Спрогнозирован курс доллара в 2023 году

Lenta.ruиещё 1

Директор департамента инвестиционного консультирования «Открытие Инвестиции» Андрей Шенк в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал, что, если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей.

Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Фото: 

Инвестконсультант считает, что при рецессии мир может столкнутся с удешевлением энергоресурсов и других сырьевых товаров, что отразится на российской экономике.

Курс доллара превысил 71 рубль

Однако евро или доллар могут достигнуть стоимости в 100 рублей только в случае активации бюджетного правила в прежнем виде или отказе от контроля за движением капитала.

«Ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается», — пояснил аналитик.

Ранее в правительстве объяснили плюсы слабого рубля. В условиях падения доходов компаний и просадки экспорта крепкий рубль, который сыграл свою роль во второй половине уходящего года, больше не нужен, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Рынки,Андрей Шенк,Андрей Белоусов,
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