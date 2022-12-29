Российским мусульманам разрешили торговать ценными бумагами

Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил российским мусульманам покупать и продавать акции разных компаний. Это не противоречит нормам шариата, следует из принятой советом улемов фетвы. Об этом сообщают РИА Новости.
Речь не идет о ценных бумагах компаний, которые продают алкоголь, свинину или занимаются игорным бизнесом, уточнили в совете улемов.
Как ранее сообщала «Газета.Ru», Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России – Чечне, Башкирии, Дагестане и Татарстане. По документу, эксперимент начнется 1 февраля 2023 года. Срок его проведения – два года. По согласованию правительства, он может быть продлен. А по решению ЦБ список территорий в рамках эксперимента может быть расширен.
Под исламским банкингом подразумевают банковскую деятельность, принципы которой соответствуют нормам шариата. В частности, шариат запрещает получение установленного процента или вознаграждения за предоставление займа, а также вкладывать инвестиции в предприятия, которые предоставляют товары или услуги (например, свинину или алкоголь), противоречащие исламским принципам.