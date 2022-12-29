Силуанов высказался о ситуации с разблокировкой российских активов

Бельгийские власти выдают разрешения так, чтобы «минимизировать» возможности разблокировки активов Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи). Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, НРД обратился с исками в соответствующие суды, которые начали их рассмотрение. При этом «бельгийская сторона делает это сейчас так, чтобы, условно, минимизировать, наоборот, возможности разблокировки решения вопроса по замороженным активам».

«Во всяком случае, очень короткий срок - до 7 января», — пояснил Силуанов.

Министр назвал вопрос разблокировки замороженных активов «дорогой с двусторонним движением», и в случае готовности западных государств к диалогу с Россией в этом вопросе будет «найден способ и механизмы решения о разблокировке таких активов как с нашей стороны, так и, соответственно, будем говорить о таких же действиях со стороны западных стран».