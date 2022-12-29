Индекс Мосбиржи в 2022 году рухнул

В 2022 году на пике индекс Мосбиржи составил 4150 пунктов. Этот год заканчивается показателем чуть больше 2 тысяч.

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Путь российского фондового рынка можно проследить на примере «Лукойла». Октябрь 2021 года. Цена за акцию — примерно 7,2 тысячи рублей. Доходность ценных бумаг росла на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках. Стоимость нефти и газа увеличивалась, потому что предложение было ограниченным, тогда как мировая экономика стремительно восстанавливалась после пандемии. Дальше российский фондовый рынок начинает снижаться. Сначала — из-за падения цен на нефть. Потом — из-за обострения ситуации вокруг Украины. Происходит эскалация в Донбассе, а Джо Байден утверждает, что Россия может начать боевые действия. Инвесторы начали распродавать акции еще в начале февраля.

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В итоге цена одной акции «Лукойла» 14 февраля была уже примерно 6,5 тысячи рублей. 24 февраля, в день начала специальной военной операции, бумаги «Лукойла» рухнули больше, чем на 20%. Индекс Мосбиржи снизился больше, чем на 30%. Торги на Мосбирже остановили до 24 марта. Летом ситуация стабилизировалась. Стоимость акции «Лукойла» держалась на уровне 4 тысяч рублей. Следующая точка падения — 21 сентября, объявление частичной мобилизации. Индекс Мосбиржи в сентябре потерял 18%. 26 сентября акция «Лукойла» стоила 3,7 тысячи рублей. В октябре индекс Мосбиржи вырос на 11% — повлияли новости о дивидендах и стабильный геополитический фон. Стоимость бумаг вернулась к отметке 4 тысяч рублей.

Итого: в сравнении с октябрем 2021 года падение «Лукойла» составило почти 45%. Продолжает частный инвестор, автор и ведущий YouTube-канала «Деньги не спят» Василий Олейник:

Василий Олейник, частный инвестор, автор и ведущий YouTube-канала «Деньги не спят»

«В преддверии начала спецоперации слишком много было звоночков. Я в начале февраля на 70% выходил в кэш. Просадка была в марте: портфель достигал убыток в 17%. Но к концу года удалось вырулить его на плюс 25%. На двух паниках покупал на несколько недель и продавал. В общем, год не для инвесторов, год для спекулянтов. Быстрыми пальцами за считаные часы покупал акции Сбербанка, ВТБ, «Лукойла», «Роснефти», АФК «Система». «Газпром» для меня не идея, я не верил даже в дивиденды».

«Газпром» в этом году отметился историей с дивидендами. В мае совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год, но в июне акционеры внезапно решили не делать этого. Рынок был в шоке, бумаги за день рухнули на 30%. В итоге в конце октября компания все-таки выплатила рекордные дивиденды за первое полугодие 2022-го. Что касается стоимости бумаг «Газпрома», если осенью прошлого года цена за акцию была 360 рублей, то сейчас чуть больше 160 рублей. «Сбер» тоже решил не выплачивать дивиденды за прошлый год, тогда в моменте бумаги компании упали на 7%. Всего падение с октября 2021 года составило примерно 60%.

Если говорить об отраслевых индексах Мосбиржи, с начала года они обрушились на 30-50%. Больше всего обвалился сектор информационных технологий и финансов. Меньше всего упали телекоммуникации. Хотя, например, если одна акция «Яндекса» в январе стоила 4,5 тысячи рублей, то сейчас она стоит 1,8 тысячи. И все это на фоне разделения компании на российское и международное подразделения. Из общего негативного тренда выбивается отрасль химии и нефтехимии. Она выросла, хотя и меньше чем на 1%. Комментирует старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Сергей Голенищев:

Сергей Голенищев, старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

«Основные моменты российского рынка — это, безусловно, большое количество сделок слияния и поглощения, это и покупка банком ВТБ «Открытия», это и делистинг «Детского мира», это и выход Олега Тинькова из капитала Тинькофф банка и приобретение Потаниным, это и уход большого количество институциональных инвесторов из российского рынка. Напомню, сейчас 80% на Московской бирже — это физические лица, именно они двигают котировки на российском рынке. Сильно упали обороты».