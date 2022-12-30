Курс рубля резко вырос

В начале торгов на Московской бирже курсы доллара и евро теряют 2,5 процента и 1,5 процента соответственно, в среднем валюты подешевели на два рубля, свидетельствуют данные площадки.

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По состоянию на 11:30 доллар упал до 70,35 рубля, на минимуме он доходил до 70,29 рубля. За три часа до этого времени доллар торговался на уровне выше 72,5 рубля. Евро снизился до 74,85 рубля, утром валюта поднималась до 76,49 рубля.

Российская валюта с начала декабря на фоне новых ограничений по экспорту нефти со стороны западных стран упала по отношению к доллару и евро более чем на 15 процентов.

При этом резкое укрепление рубля без каких-либо внешних факторов наблюдается уже второй раз — в первом случае 22 декабря доллар и евро за несколько часов упали сразу на 3,5 рубля. И тогда, и сейчас разворот начинался при превышении долларом курса в 72 рубля.

Ранее губернатор Челябинской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер призвал порадоваться ослаблению рубля, потому что с точки зрения эффективности экономики доллар по 70 рублей лучше, чем доллар по 60 рублей.