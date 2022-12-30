Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
2 часа назад

Курс рубля резко вырос

Lenta.ruиещё 10

В начале торгов на Московской бирже курсы доллара и евро теряют 2,5 процента и 1,5 процента соответственно, в среднем валюты подешевели на два рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс рубля резко вырос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 11:30 доллар упал до 70,35 рубля, на минимуме он доходил до 70,29 рубля. За три часа до этого времени доллар торговался на уровне выше 72,5 рубля. Евро снизился до 74,85 рубля, утром валюта поднималась до 76,49 рубля.

Российская валюта с начала декабря на фоне новых ограничений по экспорту нефти со стороны западных стран упала по отношению к доллару и евро более чем на 15 процентов.

Мировые центробанки массово начали скупать золото

При этом резкое укрепление рубля без каких-либо внешних факторов наблюдается уже второй раз — в первом случае 22 декабря доллар и евро за несколько часов упали сразу на 3,5 рубля. И тогда, и сейчас разворот начинался при превышении долларом курса в 72 рубля.

Ранее губернатор Челябинской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер призвал порадоваться ослаблению рубля, потому что с точки зрения эффективности экономики доллар по 70 рублей лучше, чем доллар по 60 рублей.

В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что американской валюте можно опуститься и до 80 рублей, в этом случае улучшится ситуация для экспортеров.

Рынки,Судьба рубля,Алексей Текслер,Андрей Белоусов,Московская биржа,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители