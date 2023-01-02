Закачка газа в ПХГ ЕС в декабре стала рекордной

Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) по итогам декабря 2022 года стала рекордной для этого месяца с 2011 года из-за очень теплой погоды, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В свою очередь поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему ЕС также стали рекордными и по итогам 2022 г. превысили 128 млрд куб. м. При этом отбор из ПХГ в конце прошлого месяца устанавливал исторические минимумы для декабря.

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Европейские ПХГ в декабре пополнились на 2,55 млрд кубометров, что стало рекордом для этого месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года. Отбор же газа из хранилищ стал минимальным за последние три года - лишь 12,54 млрд куб. м. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 16,24 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 48-й день с момента достижения максимума их заполнения остается на 7,5% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

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Такая динамика объясняется неравномерностью погоды в регионе в декабре. Большую часть месяца температуры в Европе либо соответствовали климатической норме, либо превышали ее (как в последние недели декабря). Однако середина месяца выдалась холоднее нормы, что даже привело к рекордному отбору газа из ПХГ в течение нескольких дней.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 декабря выросли до 83,33% - на 13,46 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 90,2 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

По итогам декабря средняя цена газа составила около $1 272 за тыс. куб. м. При этом торги газом в Европе закрыли год на отметке в $845 за 1 тыс. кубометров, что на 48% ниже по отношению к показателю на конец ноября. Котировки газа снизились на фоне теплой погоды в Европе. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше. А 30 декабря она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 34,4%.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в декабре стали абсолютно рекордными за все время наблюдений - 11,96 млрд куб. м. Это больше предыдущего исторического максимума в 11,85 млрд куб. м в ноябре текущего года.

Таким образом, декабрьский рекорд поставок СПГ стал одиннадцатым месячным рекордом в 2022 году. Лишь в феврале потоки газа с СПГ-терминалов стали вторыми по величине для этого месяца. Всего в 2022 году поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили 128,7 млрд куб. м, что является новым максимумом для одного года и на 60% больше показателя 2021 года. Для сравнения: "Газпром" за прошедший год экспортировал в страны дальнего зарубежья (включая поставки в Китай) порядка 100,9 млрд куб. м газа, сообщал глава холдинга Алексей Миллер. Таким образом, экспорт газа "Газпромом" в 2022 году упал на 20% и стал минимальными для компании как минимум в XXI веке.

За счет рекордного импорта странами ЕС СПГ в 2022 году занимает первое место по доле в общем объеме поставок газа в Европу - 34%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 28 декабря. На втором месте с долей в 26% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 19% - поставки газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины).