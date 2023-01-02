Аналитики назвали самые выгодные валюты на 2023 год

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что в 2023 году будут расти венгерский форинт, шведская крона, японская иена, казахстанский тенге и евро. Держаться подальше, по их мнению, стоит от турецкой лиры и южноафриканского рэнда.

За 2022 год ощутимее всего к рублю упали турецкая лира (на 33,26 процента), венгерский форинт (на 23,29 процента), японская иена (минус 17,73 процента), южноафриканский рэнд (на 12,25 процента) и шведская крона (на 18,72 процента).

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров считает, что 2023 год с высокой вероятностью окажется кризисным, а значит, наиболее опасным для валют развивающихся стран.

По его мнению, венгерский форинт и шведская крона в течение 2023-го могут показать лучшие результаты, чем доллар, а иена в целом обладает «антикризисным характером» - она укрепляется в периоды рисков. Кроме того, Центральный банк Японии недавно ужесточил политику, высока вероятность, что это продолжится и в новом году.

«С учетом достаточно сильного снижения иены к рублю и другим валютам в 2022 году ее недооцененность делает именно нацвалюту Японии одним из самых перспективных инструментов валютного рынка», - заявил Федоров.

При этом аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что упавшие к рублю валюты не интересны из-за их низкой ликвидности. А иена, по его словам, - валюта недружественной страны, вложения в нее рискованны, так как счета могут заблокировать.

Федоров добавил, что тенге в первые месяцы кризиса обычно укрепляется к рублю на 20 - 30 процентов, поэтому «своеобразным характером» казахстанской валюты можно будет воспользоваться.